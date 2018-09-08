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08 Eylül 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Çankaya'nın ilk kapalı yüzme havuzu açıldı - ANKARA

Çankaya'nın ilk kapalı yüzme havuzu açıldı - ANKARA

- Alper Taşdelen'in konuşması - Tuncay Özkan'ın konuşması - Levent Gök'ün konuşması - Su balesinden detayÇankaya'nın ilk kapalı yüzme havuzu açıldı - Başkentte, Çankaya Belediyesince yapımı tamamlanan ve 2 bin 692 metrekarelik alana inşa edilen Erdal İnönü Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu törenle hizmete girdiANKARA (AA) - Çankaya Belediyesince yapımı tamamlanan ve 2 bin 692 metrekarelik alana inşa edilen Erdal İnönü Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu törenle hizmete açıldı.Çankaya Birlik Mahallesi'ndeki Erdal İnönü Parkı'nın yanına inşa edilen yüzme havuzunun açılış törenine, TBMM Başkanvekili Levent Gök, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve çok sayıda davetli katıldı.
Törende bir konuşma yapan Taşdelen, Çankaya'nın ilk kapalı yüzme havuzunu açmanın sevincini yaşadıklarını belirterek, gelecek ay da kapalı buz pateni salonunun hizmete gireceğini ve bu salona da eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in isminin verileceğini söyledi.

Alper Taşdelen, yüzme havuzunun tüm vatandaşlara açık olduğunu belirterek, "İlkokul çağındaki çocuklarımızın beden eğitimi derslerini mümkün olduğunca bizim yüzme havuzlarımızda yapmalarını istiyoruz. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığı ile ilk görüşmemizi yaptık. Çocuklarımızı okullardan alıp bu havuza getireceğiz." diye konuştu.
İnşa edilen yeni havuza Erdal İnönü'nün isminin verilmesine değinen CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ise "Erdal Bey'in adının burada bir havuzda yaşatılması beni çok mutlu etti. Erdal Bey ile birlikte çalıştık. O süreç içerisinde bir bilim insanının ne kadar kararlı olabileceğini gördük ve olaylar karşısındaki çelik iradesiyle müthiş bir politik bilince sahipti." dedi.
TBMM Başkanvekili Levent Gök de "Sayın Başkan, bütün öğrencilerin beden eğitimi derslerinde havuzdan faydalanmalarını arzu etti. Aynı zamanda Erdal İnönü'de burada daha güzel anılabilir. Çünkü havuz problemleri fiziğin en önemli alanlarındandır. Bir yandan yüzmeyi, bir yandan havuz problemi çözmeyi öğrenirler." ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından su balesi ekibinin gösterisi izleyenlerden beğeni topladı.

Açılış Töreni Yüzme Havuzu Öğrenciler Havuz Problemi Beden Eğitimi 

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