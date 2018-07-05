Canikli: 'Türk Savunma Sanayisi bu anlaşmayla rüştünü ispat etmiştir' - PODGORİTSA
Canikli: "Türk Savunma Sanayisi bu anlaşmayla rüştünü ispat etmiştir" - PODGORİTSA - Milli Savunma Bakanı Canikli'nin açıklamasıMilli Savunma Bakanı Canikli: "Pakistan Deniz Kuvvetlerinin ihtiyacı olan 4 korvetin ihalesi sonuçlandı ve bu ihaleyi Türkiye olarak biz aldık."Canikli: "(Pakistan'daki korvet ihalesini Türkiye'nin kazanması) Ülkemiz, Bakanlığımız ve Türk savunma sanayisi için çok önemli bir gün."Canikli: "(Pakistan'daki korvet ihalesini Türkiye'nin kazanması) Bugüne kadar Türk savunma sanayisinde bir seferde en yüksek rakamlı ihracattır bu."