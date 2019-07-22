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22 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Canı pahasına yanan evden kurtardığı kızının ardından baba da hayata tutunamadı

Canı pahasına yanan evden kurtardığı kızının ardından baba da hayata tutunamadı

Cenazeden görüntü

Doğalgaz Hastane Küçük Kız Cenaze Namazı Gaz Kaçağı 

-Cenaze katılanlar
-cenazenin defnedilmesi
-röportaj
-Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’nın Sincan ilçesinde yanan binadaki eşi ve çocuklarını kurtardığı sırada dumandan etkilenen baba, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti. Küçük kızının ardından hayatını kaybeden baba toprağa verildi.
Sincan ilçesi Andiçen Mahallesi Uğur Sokak’ta 4 katlı bir binanın en üst katında doğalgaz kaçağı nedeniyle küçük Zeynep Aydın'ın (6) mutfağın ışığını yakmasıyla patlama meydana gelmişti. Patlama sonucu çıkan yangında alevlerin arasında kalan eşi Şenay Aydın'ı ve büyük kızı Ebrar’ı (9) kurtaran Recep Aydın, korkudan saklanan küçük Zeynep’i yoğun dumandan dolayı bulamayınca tekrar alevlerin arasına girmişti. Baba, yoğun dumana daha fazla karşı koyamayarak kucağına aldığı kızıyla birlikte evin içerisinde bayılmıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince içeriden çıkartılan baba ve kızı, ambulansla özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Küçük Zeynep'in ardından baba Recep Aydın da bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Recep Aydın için ikindi namazını müteakip Çimşit Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Kılınan namazın ardından Recep Aydın, küçük kızının defnedildiği Çimşit Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Recep Aydın'ın Çevre ve Şehircilik Bakanlığında çalıştığı öğrenildi. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş ve Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da cenaze namazına katılarak aileyi acılı günlerinde yalnız bırakmadı.
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