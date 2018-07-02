Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- Canan Karatay'ı dolandıran zanlılar, yeniden yakalandı

- Canan Karatay'ı dolandıran zanlılar, yeniden yakalandı

Güvenlik kamera görüntüleri

Akalan Kamera Cep Telefonu Dolandırıcılık Sim Kart 

-Zanlıların şubeden çıkışı

( İSTANBUL ) Canan Karatay'ı dolandıran zanlılar, yeniden yakalandı- Vatandaşları dolandıran 12 kişilik çete çökertildi İSTANBUL

- İstanbul'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşı dolandıran 12 kişilik çete, düzenlenen operasyonla çökertildi. Yaklaşık 4 milyon lira vurgun yapan çete üyelerinin 2013 yılında Canan Karatay'ı, 2015 yılında ise Erdener Yurtcan'ı dolandırdıkları öğrenildi. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, cep telefonuyla aradıkları vatandaşlara kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan bir çete ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan inceleme sonunda 12 çete üyesinin kimlikleri belirlendi ve operasyon için düğmeye basıldı. Ekipler 20 Haziran Günü İstanbul, Antalya, Muğla, Adana ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyonlar düzenledi.
Gözaltına alınan 12 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ise 20 cep telefonu, 32 adet telefon sim kartı ele geçirildi. Emniyette yapılan sorgulamalarda, gözaltına alınan şüphelilerden Mehmet Kılıçarslan'nın 2013 yılında Canan Karatay'ı dolandırdığı, Mahmut Ergün'ün ise 2015 yılında ise Erdener Yurtcan'ı dolandırdığı ortaya çıktı. Yapılan incelemeler sonucu çetenin 16 vatandaştan toplam 4 milyon 200 bin liralık vurgun yaptığı belirlenirken, polisin çabaları sonucu 2 milyon 300 bin liranın ise kurtarıldığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. (MH-ÖFA
İlgili Foto Galeriler
Canolar yine ilişki vaadiyle sürücü soydular...Canolar yine ilişki vaadiyle sürücü soydular...
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Tarihe Damgasını Vuran DolandırıcılarTarihe Damgasını Vuran Dolandırıcılar
Dominikte Öldürülen Kameramana Acı VedaDominikte Öldürülen Kameramana Acı Veda
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı