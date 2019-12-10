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10 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Çanakkalelilerin balık alışverişinde gözdesi: Olta balıkçılığı

Çanakkalelilerin balık alışverişinde gözdesi: Olta balıkçılığı

Tezgah önündeki vatandaş yoğunluğundan detay görüntüler

Kordon Alışveriş Akkale Uttu Olta 

-Balıklardan detay görüntüler
-Balıkçılardan detay görüntüler
-Bir vatandaş röportajı
-Balıkçı Ali Talay ile röportaj

( ÇANAKKALE - ÖZEL) ÇANAKKALE

- Çanakkale’de, sabahın erken saatlerinde boğazdan tuttukları çeşit çeşit balıkları kordon boyunda satışa çıkaran olta balıkçılarının tezgahları, Çanakkaleliler tarafından her gün büyük bir ilgiyle inceleniyor. Çanakkaleli olta balıkçıları, günün ilk ışıkları ile beraber boğazın akıntılı sularında avladıkları çeşit çeşit taze balıkları kordon boyunda, Çanakkale Belediyesi tarafından kendilerine tahsis edilen bölümde günlük olarak satışa çıkarıyorlar. İrili ufaklı, farklı türden balıkların süslediği tezgahların önü her gün Çanakkaleliler tarafından dolup taşıyor. Görüntüsüyle balıkseverlerin iştahını kabartan taze balıklara yoğun ilgi sebebiyle olta balıkçılarının da yüzü gülüyor. Balıkçılar, her gün aralıksız olarak tezgahlarına gelen müşterilerin dahi olduğunu dile getirerek, vatandaşların bu ilgisinin balıkların tazeliğinden kaynaklandığını söylediler. Tezgahı sık sık ziyaret eden Çanakkaleliler ise bu alandaki balıkların taze olduğunun gönül rahatlığıyla bilinmesi ve uygun fiyattan satışa sunulması sebebiyle olta avlarına ilginin Çanakkale’de uzun yıllardır devam ettiğini vurguladılar. "Buradaki balıkların hepsi sabah gelen balıklar" Çanakkale’de yaklaşık 15 yıldır olta balıkçılığı yapan ve tezgahlarına olan yoğun ilgiyi yorumlayan Ali Talay, günlük olarak çıkan taze balıkların Çanakkalelileri bu alana çektiğini vurgulayarak, “Buradaki ilgi taze balık olduğundan dolayı kaynaklanıyor. Başka bir sebebi yok. Buraya her gün günlük olarak taze balık çıkıyor. Başka bir nedeni yok. Buradaki balıkların hepsi sabah gelen balıklar. Ama balıkhanede buzhaneye giriyor çıkıyor, giriyor çıkıyor. O balığı vatandaşa yedirmeye çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.
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