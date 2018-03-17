Çanakkale Şehitleri için yelken yarışları düzenlendi

-Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan ile RÖP.

-Yarışmalara ait detaylar

-Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer ile RÖP.

-Yarışmaya ait detaylar

-Ayvalık Yelken İhtisas Kulübü Başkanı Hakan Kaldırımcı ile RÖP.

-Yarışmalara ait detaylar



- BALIKESİR



- Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. yıldönümü nedeniyle bir yelken yarışması düzenlendi.

Ayvalık Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürlüğü öncülüğünde; Ayvalık Yelken İhtisas Kulübü’nün ev sahipliğinde gerçekleşen yarışmalar; optimist ve laser etaplarından oluştu. Ayvalık Yelken İhtisas Kulübü’nün yanı sıra; İzmir’den Göztepe Yelken Kulübü ile yine İzmir-Urla Çeşmealtı Yelken Kulüpleri bünyesinde 7 laser, 25 optimist olmak üzere 32 sporcu mücadele etti. Son derece çekişmeli geçen yarışmaların ilk gününde; Göztepe Yelken Kulübü liderliğe yükseldi. 2 gün sürecek olan yarışmaları Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan ile Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer’in yanı sıra çok sayıda sporsever ilgiyle izledi. Kaldırımcı: “Bu etkinlik Ayvalık’ta bir ilktir” Ayvalık Yelken İhtisas Kulübü Başkanı Hakan Kaldırımcı, “Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. Yıldönümünde şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. Bu etkinlik Ayvalık’ta bir ilktir. Bundan sonra da bu etkinliğin her yıl düzenlenerek, gelenekselleşmesini arzu ediyoruz” dedi.

Görgülüaslan: “Çocuklarımız şehitlerine olan hissiyatlarını bu etkinlikle gözler önüne serdiler” Yarışmaları izleyen Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan da Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler Günü nedeniyle düzenlenen Yelken Yarışması’ndan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Ayvalık Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürlüğü’müzün yanı sıra Ayvalık Yelken İhtisas Kulübü tarafından düzenlenen bu anlamlı etkinlikle birlikte, çocuklarımız ve gençlerimiz de atalarına ve şehitlerimize yönelik hissiyatlarını bugün burada en iyi şekilde göstermektedirler” dedi.

Ayvalık’ta yürütülen Yetenek 10’ la Gelecek adını taşıyan projeyle, çocukların eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yanı sıra sporla da uğraşmalarını amaçladıklarına işaret eden Kaymakam Görgülüaslan, “Böylelikle bu projemizin çocuklarımızın zihinsel ve bedensel gelişimlerine de katkısı olacağını düşünüyoruz. Bu nedenle de Balıkesir Valiliği’mizin önderliğinde böyle bir çalışma gerçekleştiriyoruz” dedi.

Eski bir yelken sporcusu olduğunu kaydeden Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer ise, 18 Mart’ın Türk tarihinde son derece şanlı bir gün olduğunu vurgulayarak, “18 Mart, ‘Çanakkale Geçilmez’ sözünü tüm dünyaya kabul ettirdiğimiz bir gündür. O yüzden de Ayvalık’ta da yine denizcilikle ilgili çocuklarımızla birlikte böylesi anlamlı bir sportif faaliyetin yapılması ve böylelikle de Çanakkale Deniz Zaferi’ni bir kez daha hatırlayıp, şehitlerimizi bir kez daha derin bir hüzünle anmamız açısından bu etkinlik son derece önemli. Spor; insanın daha da önemlisi çocuklarımızın gelişiminde çok önemli. Ayvalık’ta da sportif anlamda Yelken İhtisas Kulübü’müzün olması bizler için çok büyük bir şanstır. Ayvalık’ta sportif etkinlikler arasında en çok önemsediklerimizden birisi de deniz sporlarıdır. Deniz de yapılabilecek en güzel spor da yelkenciliktir. Ayvalık’taki Yelken İhtisas Kulübü’müz 1966 yılından bu yana Türk Spor’una hizmet vermektedir. Bugün Türk Milli takımında Ayvalık’tan yetişmiş pek çok sporcumuz olmuştur. Onlarla gurur duyuyoruz” diye konuştu.



