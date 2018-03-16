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16 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Çanakkale şehitleri anıldı - WASHINGTON

Çanakkale şehitleri anıldı - WASHINGTON

- Törenden Detaylar - Deniz Binbasi Ilyas Emre Gürsoy konuşması - Müsteşar Emre Özkan Konuşmasi - Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü vesilesiyle bir anma etkinliği gerçekleştirdiWASHINGTON (AA) - Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü vesilesiyle Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde tören düzenlendi.
Büyükelçilik binasındaki törene Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Askeri Ataşe Tuğgeneral Ümit Yıldız, büyükelçilik çalışanları, askeri ateşelik yetkilileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Büyükelçilik bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.Daha sonra büyükelçilik binasındaki kabul salonunda devam eden etkinlikte, Amerika Diyanet Merkezi (DCA) imam hatibi Ali Tos tarafından Çanakkale şehitleri için Kur'an - ı Kerim okundu ve dua edildi.Deniz Binbaşı İlyas Emre Gürsoy ile elçilik müsteşarı Emre Özkan'ın konuşmalarının ardından Çanakkale konulu belgesel gösterimi yapıldı.

General Saygı Duruşu Akkale Belgesel Anma Etkinliği 

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