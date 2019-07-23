Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Çanakkale'de otobüs ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Çanakkale'de otobüs ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Kaza yerinden görüntüler

Toplu Taşıma Toplu Taşıma Aracı Akkale Yolcu Otobüsü Motosiklet Sürücüsü 

-Kaza yapan motosiklet ve otobüsten görüntüler

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanakkale'nin Biga ilçesinde yolcu otobüsü ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza bugün otogar kavşağında saat 19.00 sıralarında meydana geldi. M.B.'nin kullandığı Karabiga Belediyesi özel toplu taşıma aracı olan 17 LZ 535 plakalı otobüs, kavşaktan dönüş yapmak istedi. Bu sırada Biga istikametine doğru seyreden Nuri Özmen'in (67) kullandığı motosiklet otobüs ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.
İlgili Foto Galeriler
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Ankara-Eskişehir karayolunda otobüs kazası: 5 ölüAnkara-Eskişehir karayolunda otobüs kazası: 5 ölü
Ankara'da feci kaza! Can pazarı yaşandı...Ankara'da feci kaza! Can pazarı yaşandı...
Yolcu otobüsü üst geçitten düştü: 48 yaralıYolcu otobüsü üst geçitten düştü: 48 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı