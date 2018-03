Çanakkale'de hayvan katliamı

-Zehirlenen hayvanların can çekişirken görüntüleri



- Çanakkale'de çok sayıda hayvan tarım ilacıyla itlaf edildi. Çeşitli mahallelerde çok sayıda sahipli ve sahipsiz kedi ile köpek, yüksek dozda tarım ilacı enjekte edilip cadde ve sokaklara bırakılan et parçalarını yiyerek zehirlendi. Sahipleri ve hayvanseverler tarafından veterinerlere yetiştirilse de 16 sokak hayvanı telef oldu. Farklı bölgelerde meydana gelen hayvan katliamına tepki gösteren hayvanseverler, bugün Yalı Hanı’nda bir basın açıklaması yaptı. Grup adına konuşan Eren Özyurtsel, “Bildiğiniz gibi 21 Mart Çarşamba günü bir ihbar ile ortaya çıkan zehirlenme vak'alarından sonra resmi sonuçlara göre 16 sokak canımız ve sahipli canlarımız da hayatlarını kaybetmiştir. Her yıl bu zehirlenme vakalarını kent içinde, ilçelerde ve köylerde hep görmekteyiz. Bu alanlar bellidir. Esenler Mahallesi, 60 Metrelik Yol, Sosyal Konutlar, Sarıçay, Barbaros Mahallesi, Osnabrück Parkı, Dardanos ve Güzelyalı olmak üzere her yıl belirli zamanlarda bu zehirlenme hadiseleri yaşamaktayız. Biz kim ya da kimler tarafından yapıldığının ortaya çıkartılmasını bekliyoruz” dedi.