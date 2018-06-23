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23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Çanakkale'de Halk Bahçesinde erkek cesedi bulundu

Çanakkale'de Halk Bahçesinde erkek cesedi bulundu

Olay yerinden görüntüler

Polis Akkale Gesi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Ekiplerin incelemelerinden görüntüler
-Cesedin ekiplerce kaldırılmasından görüntüler

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanakkale’de Halk Bahçesinde bir oturma bankının olduğu bölümde yerde bir erkek cesedi bulundu. Bugün saat 16.30 civarında Kayserili Ahmetpaşa Caddesi bölgesinde gezen vatandaşlar Halk Bahçesinde bir oturma bankı içinde yerde yatan bir kişiyi görmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine gelen polis ile sağlık ekipleri kişinin öldüğünü tespit etti. Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından ölenin 49 yaşındaki Hasan İş isimli vatandaşın olduğu belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin sonrasında Hasan İş'in cesedi Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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