Çanakkale’de göçmen kaçakçılarına darbe: 5 gözaltı

-Organizatörlerden detaylar



( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE



- Çanakkale’de göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 5 organizatör ve 50 mülteci yakalandı Aldığı bir istihbaratı değerlendiren polis, takibe aldığı 5 kişiyi İstanbul, Edremit ve Çanakkale’de düzenlediği operasyonlarla yakaladı. Zanlıların verdikleri ifadelerden yola çıkan Çanakkale polisi, yaptığı ikinci operasyonda 50 mülteciyi yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Midilli adasına kaçamadan yakaladı. Gözaltına alınan H.A, T.Y, S.K, E.T, A.S, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edildi. 50 mülteci ise Ayvacık ilçesinde bulunan Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

