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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Çanakkale'de asırlık bayram eğlencesi... Bayram Arap ve Deve oyunlarıyla kutlandı

Çanakkale'de asırlık bayram eğlencesi... Bayram Arap ve Deve oyunlarıyla kutlandı

Köy eğlencesinden görüntüler

Kadın Elbisesi İsaf Takı Töreni Akkale 

-Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş ile röportaj

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanakkale’nin Çan ilçesinde Ramazan Bayramı, 100 yıllık gelenek olan Arap ve Deve oyunlarıyla kutlandı. Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Derenti köyünde 100 yıldır devam eden ve Ramazan Bayramında köye gelen misafirlere ayrı bir eğlence sunma amacıyla yapılan Arap ve Deve oyunlarında köy gençleri kadın elbisesi giyerek, nişan ve düğün törenlerindeki figürleri sergiliyor. Davul zurna ve hareketli türküler eşliğinde izleyenlerin kıvrak hareketlerle coşturulmaya çalışıldığı oyunda, eğlence alanında gelin ve damada köylüler tarafından takı töreni düzenleniyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş ve Ak Parti Çan İlçe Başkanı Murat Okan’ın gelini alay yerine getirmesiyle başlayan eğlencede geceye katılanlar renkli bir eğlence yaşadı. Köylülerin geleneklerine sahip çıkmasından dolayı memnun olduğunu belirten Bakan Yardımcısı Daniş, " Bu eğlenceyi tertip eden kardeşlerimizi tebrik ediyorum çünkü bunlar bizim geleneklerimiz. Bunları gençlerin yaşatıyor olması gerçekten de çok önemli ben tüm gençlerimize huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Öyle sanıyorum ki en güzel bayramı Derenti yaşıyor. Ben tekrar bayramınızı tebrik ediyorum” dedi.
Derenti Köyü Muhtarı Ehliman Can, “Dedelerimiz tarafından başlatılan ve 100 yılı aşkındır kına, nişan ve düğünlerde arap ve deve oyununun köyün genç erkekleri tarafından yaşatılmaya devam ediyor" diye konuştu.
Köy eğlencesine; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çan Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman Kuzu, Terzialan Belediye Başkanı Tuncay Göymen, Ak Parti Çan İlçe Başkanı Murat Okan, Ak Parti İl Genel Meclis Üyeleri Ünsal Dirlik ve Halil İbrahim Demir, köy sakinleri ve köyde bulunan misafirler katıldı.

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