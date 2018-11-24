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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Çanakkale'de 35 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 35 kaçak göçmen yakalandı

Göçmenlerden detay

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

Kaçak Göçmen Jandarma Akalan Akkale Jandarma Komutanlığı 


- Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen 35 kaçak göçmen yakalandı. Edinilen bilgilere göre yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Ayvacık’ın Behramkale köyü Kadırga koyuna operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 35 kaçak göçmen saklandıkları inşaat halindeki bir evin bahçesinde yakalandı. Yakalanan göçmenlerin jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edileceği öğrenildi.
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