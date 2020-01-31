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31 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Çanakkale'de 33 mülteci yakalandı

Çanakkale'de 33 mülteci yakalandı

mültecilerden görüntü

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

Mülteci Akalan Nani Akkale 


- Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitme hazırlığı yapan 33 mülteci yakalandı. Edinilen bilgilere göre, yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Ayvacık’ın Kocaköy Sahili'nde Afganistan uyruklu 33 mülteciyi yakaladı. Mülteciler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
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