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15 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Çanakkale’de 24 mülteci yakalandı

Çanakkale’de 24 mülteci yakalandı

Mültecilerden görüntüler

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

Mülteci Akalan Nani Akkale 


- Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli adasına kaçmak isteyen 24 mülteci yakalandı. Edinilen bilgiye göre, yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Ayvacık’ın Babakale köyü Akliman sahilinde Ege Denizi’ne açılıp Midilli adasına geçmek için hazırlanan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 24 mülteciyi sahil kenarında otururken yakaladı. Yakalanan mülteciler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilecek.
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