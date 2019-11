Çanakkale’de 2019 yılında 52 orman yangını çıktı

-Enver Demirci'den detay görüntüler

-Enver Demirci'nin açıklamaları

-Arşiv görüntüler



( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE



- Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Çanakkale’de 2019 yılında 52 orman yangın çıktığını ve bu yangınlarda 222 hektarlık alanının zarar gördüğünü açıkladı.

Basın mensuplarıyla sabah kahvaltısında bir araya gelen Orman Bölge Müdürü Demirci, Çanakkale’de 2019 yılında çıkan yangınlar hakkında sayısal verileri de açıkladı.

Yıl içinde 52 orman yangının yaşandığını ve bu yangınlarda toplam 222 hektarlık alanın zarar gördüğünü belirten Demirci, yanan alanların imara açılmadığını, bundan sonra da açılmasının mümkün olmadığını vurguladı. “Yanan sahalar imara açılmamıştır, açılmayacaktır, bundan sonra da böyle bir şeyin olması mümkün değildir” Yanan alanların eski haline dönüştürülmesi için tüm çalışmaların eksiksiz olarak yapıldığını aktaran Enver Demirci, “2019 yılında, Çanakkale’de 52 orman yangını meydana geldi. Bu yangınlarda 222 hektarlık orman alanı zarar gördü. Bu yangınlarda zarar gören alanların tamamı, aynı yıl içinde ormancılık tekniği açısından yapılması gereken tüm işlemler yapılarak, tekrar eski haline getirmek için tüm çalışmalar başlatıldı. Bu yanan sahalar imara açılmamıştır, açılmayacaktır, bundan sonra da böyle bir şeyin olması mümkün değildir” ifadelerini kullandı. Basın toplantısında ‘karşı ateş’ tekniği hakkında da bilgilendirmelerde bulunan Demirci, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Karşı ateş yöntemi, orman yangınları ile mücadelede ormancıların kullandığı bir tekniktir. Özellikle büyük yangınlarda biz bu tekniğe sık sık başvururuz. Mesela bu sene İzmir’de gündeme gelen olayda, oradaki tecrübeli bir arkadaşımızın büyük yangını önleme noktasında yapmış olduğu bir çalışmaydı. Burada, Gelibolu’da çıkan yangınlarda da bu tekniğe başvurduk” şeklinde konuştu.

“Yılda 3 milyon fidan üretilip, bunun 2,5 milyonu her yıl ilimizde dikilmektedir” “Yanan alanlar, anayasa gereği aynı yıl içerisinde tekrar ağaçlandırılmaktadır” diyerek sözlerine devam Demirci, şunları kaydetti: “Sadece yanan alanlar değil, bozuk sahaların iyileştirilmesi, yaşlı ormanların gençleştirilmesi ve ormana katılan yeni arazilerin de ormanlaştırılması maksadıyla Çanakkale’de de her yıl düzenli bir çalışma yapılmaktadır. Çanakkale’de bulunan fidanlığımızda yılda 3 milyon fidan üretilip, bunun 2,5 milyonu da her yıl ilimizde dikilmektedir.”



loading...