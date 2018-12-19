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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Çamura bulanan İstanbul Boğazı havadan görüntülendi

Çamura bulanan İstanbul Boğazı havadan görüntülendi

Boğazın rengi

Yağış Uyarısı Sağanak Yağış Gine 

-Çamur akan boğaz
-Fırtına ve sulu kar
-Uçamayan kuşlar
-Genel ve Detay

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından verilen yağış uyarısı İstanbul’da etkisini gösterdi. Yoğun yağış ve fırtına nedeniyle İstanbul Boğazı’na çamur aktı. Sarıyer’den yağmurla birlikte boğaza akan çamur, Çayırbaşı kıyılarını tamamen kapladı. Kahverengiye dönen boğaz havadan görüntülendi. İstanbul’da gece saatlerinden bu yana etkili olan sağanak yağış sonrası İstanbul Boğazı'na çamur aktı. Yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkilerken, kuşlar da uçmakta güçlük çekti. Rengi değişen boğaz havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde boğazın mavi sularının bir bölümünün kahverengine büründüğü görüldü.
(DCC-
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