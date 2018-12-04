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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Çamur içindeki yol için yetkililere sosyal medyadan böyle seslendi

Çamur içindeki yol için yetkililere sosyal medyadan böyle seslendi

Ali Bayrak'ın sosyal medyadan oğlu ile hazırlayıp paylaştığı video

( BARTIN )- Yaşlı adamın çamurlu yol tepkisi BARTIN

Sosyal Medya Elektrik Direği Yaşlı Adam 


- Bartın’da bir türlü çözülemeyen yol sorununa tepki gösteren vatandaş, tepkisini sosyal medyadan dile getirdi. Bartın merkeze bağlı Yıldız Köyünde yaşayan 67 yaşındaki Ali Bayrak, köylerinde bir türlü yapılmayan yol için tepkisini sosyal medya aracılığı ile dile getirdi. Oğlu ile çamurdan yürünemeyecek hale gelen yolda video çekerek yetkililere sesini duyurmaya çalışan yaşlı adam, “Şu yolun haline bakın. Bizimle ilgilenen yok. Valiliğe dilekçe veriyoruz, kalıyor. 6 ay oldu dilekçe vereli sorun çözülmedi. Bizimle ilgilenen yok. 40 yıldır bu yolda sıkıntı yaşıyoruz. Kendi imkanlarımızla bir şeyler yaptık yine çamur oldu. İl Özel İdaresi yolu programa aldık diyor ama yapılan bir şey yok. Yolumuz hala çamur içerisinde. Ben daha ne diyeyim. Şu halimize bakın” dedi.
Daha önceki yıllarda kendi traktörü ile yola malzeme taşıdığını fakat son dönemlerde bölgede yapılan elektrik direği dikme çalışmaları neticesinde yolun yeniden çamur deryasına döndüğünü ifade eden Bayrak’ın sosyal medyadaki videosu kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.
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