Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Çamlıhemşin’de dereye düşen genç yaralandı

Çamlıhemşin’de dereye düşen genç yaralandı

Kurtarma çalışmaları

İlk Müdahale Hastane Lise Öğrencisi Gesi Lise Öğrenci 

-Yaralanan gencin ambulans görütülmesi

( RİZE ) RİZE

- Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde lise öğrencisi genç dereye düşerek yaralandı. Olay Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, lise öğrencisi Süleyman Çolak dengesini kaybederek dereye düştü. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Ekipleri vatandaşlarla birlikte yaralanan genci kurtarmak için seferber oldu. Dere ıslahı için yapılan duvarlardan dereye iniş çıkış yeri olmaması ekiplere zor anlar yaşattı. Vatandaşların da yardımı ile dereden çıkarılan Süleyman Çolak 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Tecavüz edip kazığa oturttularTecavüz edip kazığa oturttular
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Cansel'in okuduğu lisede 2’nci intiharCansel'in okuduğu lisede 2’nci intihar
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı