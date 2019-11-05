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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Caminin yardım paralarını çaldılar - BİTLİS

Caminin yardım paralarını çaldılar - BİTLİS

- Camideki güvenlik kamerası görüntüleri - Hırsızın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri - Hırsızın çelik kasayı açmaya çalışması ve sürükleyerek camiden çıkartmaya çalıştığı anlar - İbadullah Camii görüntüsü - İbadullah Cami Derneği görüntüsü - İbadullah Cami Derneği Başkanı Abdulbari Aksoy'un açıklamaları - Cami derneğindeki çelik kasanın görüntüsü - Cami girişinin görüntüsü - Hırsızın kırarak açtığı kapının görüntüsü - Camideki çelik kasanın görüntüsü - İbadullah Camii müezzin kayyımı Servet Babur'un konuşması Bitlis 'te caminin yardım paralarını çaldılarBİTLİS (AA) - Bitlis 'in Tatvan ilçesinde, bir camideki yardım kutusu ile caminin dernek binasındaki kasada bulunan paralar çalındı.Tuğ Mahallesi'nde İbadullah Camisi'ne giren kimliği belirsiz kişi, yardım kutusu ile cami derneğine ait çelik kasada bulunan paraları çaldı.Sabah namaz kıldırmak için camiye gelen imam, hırsızlık yapıldığını fark ederek durumu polise bildirdi.Cami ve dernek binasında inceleme yapan polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.Hırsızlık anları da camideki güvenlik kameralarına yansıdı.İbadullah Cami Derneği Başkanı Abdulbari Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, camiye giren hırsızın çelik kasayı sürükleyerek dışarı çıkardığını söyledi.

Kasada fazla para bulundurmadıklarını anlatan Aksoy, şöyle konuştu:"50 veya 100 lira civarında para oluyor, onu da haftada bir biz açıyoruz. Daha sonra derneğimize girmişler ve çekmeceyi kırarak aldıkları anahtarla kasayı açmışlar. Burayı dağıtmışlar ve her şeyi ortalığa saçmışlar. Güvenlik kamerasının kablolarını da kesmişler. Para haricinde hiçbir şey almamışlar. Sanırım çok para var düşüncesiyle yanlarında getirdikleri çantayı da burada bırakmışlar."Cami müezzini Servet Babur da gece 02.00 sularında hırsızın camiye girerek paraları çaldığını anlattı.

Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız Yardım Kutusu 

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