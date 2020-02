Caminin kapılarını evsizlere açtı...Elbiseden yiyeceğe kadar her türlü ihtiyaçlarını karşılıyorlar

-Cami detay görüntü

- Beyoğlu Selime Hatun Camii’nde 17 yıldır görev yapan imam Osman Görkem, sokakta yaşayan bakıma muhtaç evsizler için yardım kampanyası başlattı. “Hayat Paylaştıkça Güzeldir” ismini verdiği projesiyle caminin kapılarını evsizlere açan imam Osman Görkem, her cumartesi sabahı evsizlerin banyo, berber ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılıyor. Öte yandan vatandaşlardan gelen elbiseler tek tek vatandaşlara dağıtılıyor. İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki 17’nci yüzyıla ait Selime Hatun Camii’nde 17 yıldır görev yapan imam Osman Görkem, caminin kapılarını evsizlere açtı. Caminin duvarlarına yazdığı yazılarla sokakta yaşayan evsizleri davet eden Görkem, “Hayat Paylaştıkça Güzeldir” projesi ile her cumartesi sabahı banyo, berber ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılıyor. Cemaatin ve mahallelinin gözdesi olan Görkem, Uluslararası İyilik Ödülleri’nde ödül alan 7 kişiden biri oldu. Ayrıca proje kapsamında askıda ekmek yaparak da ihtiyaç sahiplerine ekmek almasını sağladı. Camide vatandaşlar tarafından getirilen elbiseler İmam Osman Görkem tarafından tek tek ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıyor. Bütün bunlardan faydalanan evsizlerin mutluluğu ise yüzlerinden okundu. “8 metrekare bir yerde banyo imkanı sağladık” Görev yaptığı semt dolayısıyla sık sık ihtiyaç sahibi insanlarla karşılaştığını ve bir şey yapmaya karar verip projeyi başlattığını ifade eden Selime Hatun Cami İmamı Osman Gökrem, “2002’nin 6’ncı ayından bu yana yaklaşık 17 senedir bu camide görev yapmaktayım. Herkesin bir özgeçmişi vardır. Bizim özgeçmişimizde de yardımlaşma, yardım alma var. Muhtaç olmak da bir nimet muhtaca yardımcı olmak da bir nimettir. Biz de dedik ki bir gün bizim de imkanlarımız olursa kimsesizlerin omzuna elimizi atalım istedik. Beyoğlu’nda Taksim gibi bir yerde görev yaptığınız zaman sokakta kalan insanların dikkatinizi çekmemesi mümkün değil. Ne yerler ne içerler banyo, berber ihtiyaçlarını nasıl karşılarlar hep kafamda soru işareti olmuştur. 8 metrekare bir yerde banyo imkanı sağladık. Cumartesi günleri yemek de verelim dedik. Bu insanlara elbise de verelim giyindirelim dedik. Berber ihtiyaçlarını da karşılayalım dedik. Ben tıraş etmeyi öğrendim ben yapıyorum. Belki 500 kişiyi tıraş etmişimdir. Son 4-5 senedir işin ortasındayız. Ama bu projemiz 15 seneye dayanır” dedi.

“Saatlerce konuşup beraber ağladığımız insanlar oldu” Sokakta yaşayan insanların toplum tarafından dışlandığını belirten Görkem, “Elbise dolaplarımıza baktığımızda hepimizde dar gelen, bol gelen giymediğimiz elbiseler çıkar. İsraf olmasın. Evlerinizdeki dar gelen, bol gelen elbiselerinizi getirin temiz olmak kaydıyla biz de cumartesi günleri sokakta kalan kardeşlerimize dağıtalım. Her cumartesi yemeğimiz, çayımız, simidimiz var. Bizim amacımız kalpten kalbe gönüller olsun. Sokakta kalan insanlar toplumsal olarak çok dışlanıyorlar. Ben sokakta kalan insanlarla çok sohbet edip dertlerini dinledim. Herkeste bir dert her dertte bir ibret vardı. Bizim saatlerce burada konuşup beraber ağladığımız insanlar olmuştur” diye konuştu.

“Buraya gelsinler sokakta yaşamanın ne demek olduğunu anlasınlar” Hayırseverleri bizzat camiye davet eden Görkem, “Diyanet İşleri Başkanlığı her zaman yanımda oldu. Devlet her zaman arkamda oldu. Ben kimseden para desteği istemiyorum. Bazı şirketler 1 sene yemeği karşılamak istiyor böyle olmasını istemiyorum. Buraya gelsinler sokakta kalmak neymiş anlasınlar o insanlarla göz göze gelsinler onların hepsi bizim kardeşimiz” ifadelerini kullandı. “İnsanların yüzünün gülmesi bile çok önemlidir” Yardımsever Ediz Atıyolu, “Yüz yılın en güzel şeylerinden bir tanesidir bu yardımlaşma. Özellikle taksim ve çevresinde sokaklarda kalan çok sayıda vatandaşımız var. Biz de elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Herkesten katılmasını istiyoruz. Giymediğimiz elbiseleri çöpe atmak yerine burada ihtiyaç sahibi kişilere vermek daha doğru olur. Her hafta düzenleniyor. İnsanların yüzünün gülmesi bile çok önemlidir” dedi.

Bir başka yardımsever Ali Cahit Gürbüz, “Hocamız elinden geleni yapıyor. Biz de destek veriyoruz. Allah böyle hocalarımızı başımızdan eksik etmesin. 3-4 yıldır tanıyorum kendisini. Arada bir katılıyorum” ifadelerini kullandı. (İEÇ-EG-ÖFA



