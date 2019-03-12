Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Camilerden siren ve ikaz uygulaması test edildi - KOCAELİ

Camilerden siren ve ikaz uygulaması test edildi - KOCAELİ

- Fevziye Camisi'nin dış görüntüleri - Siren çalması - Siren çalması sırasında vatandaşlardan detaylar - Tarihi Fevziye Camisi'nin yanında esnaflık yapan Mahmut Caymazoğlu ile röportaj - Türkiye'de ilk kez Kocaeli 'de uygulanacak proje kapsamında, 10 bölge aktarıcısına monte edilen yazılımla camilerden ikaz ve anons testi yapıldıKOCAELİ (AA) - Kocaeli Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve İl Müftülüğü arasında geliştirilen "İkaz ve Alarm Sistemlerinin Merkezi Ezan Sistemine Entegre Edilmesi" projesi, kentteki camilerden test edildi. Kocaeli AFAD Müdürlüğü ile Kocaeli Müftülüğü arasında imzalanan protokol kapsamında geliştirilen projeyle siren sisteminin merkezi ezan sistemi üzerinden yayın yapılması, önce kentteki camilerden yapılan anonslarla vatandaşlara duyuruldu, ardından hoparlörlerden sirenler çalındı.Başarıyla gerçekleştirilen test çalışmalarının yarın 11.00'de devam edeceği belirtildi.Bu arada ikaz ve alarm işaretleri ile ilgili detay bilgilere AFAD Başkanlığının "https://www.afad.gov.tr/tr/3518/Ikaz - Alarm - Isaretleri" adresinden ulaşabileceği kaydedildi.Türkiye'de ilk defa Kocaeli 'de uygulanacak ve kentin tümüne hizmet vermek üzere tasarlanan proje kapsamında üretilen yazılımın 10 bölge aktarıcısına monte edilmesiyle camilerden ikaz ve anons yapabilme imkanı sağlanacak. - "Çok güzel bir uygulama"Tarihi Fevziye Camisi'nin yanında esnaflık yapan Mahmut Caymazoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uygulamayı çok olumlu bulduğunu söyledi.

Tüm camilere bu sistemin entegre edilmesinin çok güzel olduğunu düşündüğünü aktaran Caymazoğlu, "Cami hoparlörleri halka ulaşım açısından en kolay araçlardan birisi. Mesela uzak beldelere uyarı sistemlerinin ulaştırılması mümkün olmayabilir. Ancak bu vesileyle hızlı bir şekilde uzak beldelere de uyarılar gönderilebilir. İyi bir uygulama." diye konuştu.

Muhabir Afad 

İlgili Foto Galeriler
Şehit Babaya Gözyaşlı VedaŞehit Babaya Gözyaşlı Veda
Ankarada Dev Uyuşturucu OperasyonuAnkarada Dev Uyuşturucu Operasyonu
Jandarma O Evleri Tek Tek ArıyorJandarma O Evleri Tek Tek Arıyor
İşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Odaİşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Oda
En İyi Tarım FotoğraflarıEn İyi Tarım Fotoğrafları
Şişlide Çöp Yığınları OluştuŞişlide Çöp Yığınları Oluştu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı