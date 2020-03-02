Camilerde Mehmetçik için dua edildi - MERSİN

- Camiye gelen vatandaşlardan detaylar - Kur'an - ı kerim okunmasından detaylar - Dua edilmesinden detaylarCamilerde Mehmetçik için dua edildiADANA (AA) - Adana, Hatay, Mersin ve Osmaniye'de Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için camilerde dua edildi. - Mersin Mersin 'de Muğdat Camisi'ne sabah namazı için gelenler Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçik için Kur'an - ı Kerim okudu.Harekatın zaferle sonuçlanması için dualar edildi.
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