Camilerde hem Kur'an hem de trafik eğitimi aldılar - ZONGULDAK
- Camideki trafik eğitiminden detaylar - Kur'an kursundan detaylar - Röportajlar - Çocukların il emniyet müdürlüğünde ağırlanması (drone görüntüler)Camilerde hem Kur'an hem de trafik eğitimi aldılar - Zonguldak 'ta, Diyanet İşleri Başkanlığının "Camiler Çocuk Dolsun Ahlakı Kur'an Olsun" temasıyla başlattığı yaz kurslarında çocuklara Kur'an eğitiminin yanı sıra trafik kuralları hakkında da bilgi verildiZONGULDAK (AA) - Zonguldak 'ta, Diyanet İşleri Başkanlığının "Camiler Çocuk Dolsun Ahlakı Kur'an Olsun" temasıyla başlattığı yaz Kur'an kurslarındaki çocuklara trafik polisleri tarafından trafik eğitimi verildi. 2018 - 2019 eğitim öğretim sezonunun sona ermesiyle başlayan kurslara katılan çocuklara İl Müftülüğü görevlilerince eğitim veriliyor. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de yaz Kur'an kurslarındaki çocukları ziyaret ederek trafik kuralları hakkında bilgi verdi.Polis ekipleri "Çocuklar İçin Trafik Eğitimi (Trafik Dedektifleri) Projesi" kapsamında yaya geçitleri kullanımı, trafik ışıkları, okul servislerine binme ve inme, ehliyet kemeri ve motosiklette kask kullanımı hakkında bilgi verdi.Eğitimde çocuklara Trafik Dedektifi kartı dağıtıldı.Bu arada eğitim programına dahil edilemeyen, Kur'an kurslarında eğitim gören yaklaşık 500 öğrenci de trafik eğitiminden mahrum kalmaması için polis evine getirildi. Trafik hizmetlerinde kullanılan araç ve gereçlerin tanıtıldığı stantları gezen çocuklara eğitim sonrası katılım belgesi, kırmızı düdük, şapka ve kart hediye edildi.Etkinlik, TOMA aracının su gösterisi, bomba imha robotu ile drone gösterilerinin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - "Çocuklara rol biçiyoruz"Trafik polis memuru Erhan Özbakan, AA muhabirine yaptığına açıklamada, ülke genelinde her yıl yaklaşık 6 bin kişinin trafikte can kaybettiğini hatırlattı.Trafik bilinciyle hareket eden nesiller yetiştirmeyi hedeflediklerini anlatan Özbakan, şöyle devam etti:"Üzülerek ifade ediyorum ki büyüklerimiz trafik kurallarına, trafik cezası yememek için riayet etme yolundalar. Proje kapsamında eğitim öğretim dönemlerinde okullarımıza bizatihi gidilerek çocuklarımıza yaş gruplarına göre hazırlanan programlar dahilinde eğitimler veriliyor. Çocukları yakaladıkları her yer bizim için çok önemli. Kurban Bayramı yaklaşıyor.Yapılan çalışmalar neticesinde Ramazan Bayramı'nda önceki bayramlara nazaran trafik kazalarında bir azalış sağlandı. Bunun devam etmesi için çocuklarımızı da bu olayın içerisine dahil etmek istiyoruz. Çocuklara eğitim verip onlara rol biçiyoruz. Trafik dedektifleri oldukları yönünde bilgilendiriyoruz. Onlar da araçları, yayalara ve büyüklerine trafik kurallarına uymaları yönünde direktiflerde bulunuyorlar."Selimiye Cami imamı Hüseyin Berber de projenin hayata geçmesinden mutluluk duyduklarını belirterek, "Çocuklar ailesiyle araçlarına bindiği zaman onları da ikaz edebiliyorlar. Bunun geri dönüşümü çok güzel." diye konuştu. Kurs öğrencisi Muhammed İkbal Gül ise trafik kurallarına dair çok şey öğrendiğini aktararak, kurallara uymayanları ikaz edeceğini ifade etti. Öğrenci Mehmet Mert Doğan da babaannesini trafik kazasında kaybettiğini ve kendisini hiç görmediğini aktararak, Trafik Dedektifi kartı sayesinde uyarılarda bulunacağını dile getirdi.
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