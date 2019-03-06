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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Camiden hırsızlık - KAYSERİ

Camiden hırsızlık - KAYSERİ

- Hırsızlık zanlısının camiye giriş ve çıkışının güvenlik kamerası kayıtlar - Zanlının sağlık kontrolüne getirilişi - Zanlının sağlık kontrolünden adliyeye götürülüşüKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de bir caminin imam odasından para çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Şükran Caddesi'nde, Şafak Camisi'nin imam odasından 400 lira çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini belirledikleri zanlı Uğur U'yu yakaladı.Emniyetteki işlemleri süren şüphelinin, geçen yıl 9 camiden hırsızlık yaptığı suçlamasıyla yakalandığı ve çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

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