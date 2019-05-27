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27 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Camide uyuyarak istirahat eden gencin cep telefonunu çaldılar... O anlar kamerada

Camide uyuyarak istirahat eden gencin cep telefonunu çaldılar... O anlar kamerada

Şüpheli şahsın camiye girmesi

Akalan Kamera Hırsız Cep Telefonu Polis Ekipleri 

-Şahsın camide kamera odasına girip beklemesi
-Şahsın Abomarosh’ın uyuduğu yere gitmesi
-Şahsın çaldığı cep telefonunu cebine koymasından görüntü
-Şahsın cami dolabını kurcalaması ve o anda içeri bir vatandaşın girmesi
-Şahsın camiden çıkıp uzaklaması
-Camiden görüntü
-Abomarosh ile röp.

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli’de gittiği camide namaz kıldıktan sonra uyuyarak istirahat etmek isteyen Suriye uyruklu gencin cep telefonu camiye giren kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı ise kameraya yansıdı. Edinilen bilgilere göre, olay Merkezefendi ilçesindeki Sevindik Caminde meydana geldi. Camide namaz kılmaya gelen ve ardından Kur’an Kerim okuduktan sonra uyuyarak istirahat etmek isteyen Suriye uyruklu Abdullah Abomarosh (18) isimli gencin cep telefonu camiye giren bir şahıs tarafından çalındı. Yaşanan hırsızlık anı ise kameralara yansıdı. Görüntülerde, camiye giren şahıs önce etrafı bir süre kolaçan etti. Ardından kameraların bulunduğu odaya yönelen şahıs burada yaklaşık bir dakika kaldıktan sonra. Kamera açısında görünmeyen ve yerde uyuyan Abomarosh’ı fark etti. Daha sonra kendisine yönelen şahıs Abomarosh’ın cep telefonunu cebinden çaldı. Aldığı telefonu kendi cebine koyarken kameralara yansıyan şüpheli daha sonra caminin çeşitli malzemelerinin konulduğu dolabı gözüne kestirdi. Dolabın anahtarını bularak kurcalayan şahıs camiye biri girince ise dolabın kapağını hızla kapatarak hiçbir şey olmamış gibi sakin bir şekilde caminin dışına çıkarak uzaklaştı. Yaklaşık bin 500 TL tutarında cep telefonunu çalan şahsın yakalanması için polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.
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