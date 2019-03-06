Cami tuvaletinde ölü bulundu

-polis ve sağlık ekiplerinin incelemesi

-cami dışından genel görüntü

-Ölen kişinin fotoğrafı



( ORDU ) ORDU



- Ordu'nun Ünye ilçesinde caminin tuvaletinde bir kişinin cansız bedeni bulundu. Olay, saat 13.50'de Liseler Mahallesi'nde bulunan Garaj Camisi tuvaletinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cami tuvaletine giren bir vatandaş, cesetle karşılaştı. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Cesedin 63 yaşındaki M.D.'ye ait olduğu belirlendi. Polis ekipleri ve savcının incelemesinin ardından yaşlı adamın cansız bedeni Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

