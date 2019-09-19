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19 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Camı kırılan dükkan, bina sakinlerini korkuttu

Camı kırılan dükkan, bina sakinlerini korkuttu

- Kırılan cam yeri

Polis A Haber Efes Uttu Zabıta 

-- Zabıtalar
-- Binanın havadan görüntüsü

( İSTANBUL )-Bina sakinlerinin aklına Kartal'da çöken bina gelince panik yaşadılar İSTANBUL

- Kartal’da bir esnafın sabah dükkan kapısını açmasıyla aniden dökülen camlar nedeniyle binaya zabıta ekipleri çağırıldı. Üst kattaki dairelerden birinin balkon camında daha önceden oluşan çatlağı göz önüne alan belediye ekipleri binayı inceledi. Binada risk oluşturacak herhangi bir duruma rastlanmadı. Kartal’daki 30 Ağustos Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir pastane çalışanı, sabah dükkanı açmak için kapıya yöneldi. Cam kapının açılmasıyla, aniden yere dökülen camlar paniğe yol açtı. Bir süre önce Kartal’daki Yeşilyurt Apartmanı’nın da çökmeden hemen önce camlarının kırılmasını hatırlayan iş yeri çalışanları, üst kattaki dairelerden birinin balkon camında daha önceden oluşan çatlağı da göz önünde bulundurarak polis ve zabıtaya haber verdi. Olay yerine gelen Kartal Belediyesi ekipleri, binanın dışında ve içerisinde bir süre incelemelerde bulunduktan sonra, risk oluşturacak herhangi bir bulguya rastlamadı. Ekipler olay yerinden ayrılırken, vatandaşlar derin bir nefes aldı.Öte yandan Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin daha detaylı olarak binada inceleme yapacağı öğrenldi. (CE-EY
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