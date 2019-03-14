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14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Cami çıkışı otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti... O anlar kamerada

Cami çıkışı otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti... O anlar kamerada

Kaza anının güvelik kamerası görüntüsü

Hastane Kamera Güvenlik Kamerası Kurusıkı Tabanca Yaşlı Adam 

-Kaza yapan otomobil
-Polislerin araç içinde incelemede bulunması
-Aracın içinde kurusıkı tabanca
-Polisin silahı incelemesi
-Yaşlı adamın ölmeden önce hastanede sedye ile taşınması
-Hastanenin dış görüntüsü

( SAMSUN -ÖZEL) SAMSUN

- Samsun'da cami çıkışı otomobil çarpan yaşlı adam hayatını kaybetti. Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi İkinci Bulvar Kökçüoğlu Camisi önünde bu akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Onur K. idaresindeki 06 K 3020 plakalı otomobil, camide yatsı namazını kılıp evine gitmek için yola çıkan Abdukkadir Kaplan'a (64) caminin önünden yolun karşısına geçmek isterken çarptı. Kazada ağır yaralanan Abdulkadir Kaplan, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ise kaza yerinde aracını terk edip kaçtı. Polis aracın içinde inceleme bulundu ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirdi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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