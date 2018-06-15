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15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Çam ağacı araçların üzerine devrildi

Çam ağacı araçların üzerine devrildi

Olay yerinden genel ve detay görüntüler

Alışveriş Güvenlik Görevlisi Çam Ağacı Kasko Şahit 

-Görgü şahitleriyle röportaj
-Araç sahibiyle röportaj

( İZMİR -HD) İZMİR

- İzmir'in Konak ilçesinde ana dallarından biri kırılan çam ağacı park halinde bulunan iki aracın üzerine devrildi. Olay saat 17.30 sularında Alsancak Şehit Nevres Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvarın her iki tarafında bulunan çam ağaçlarının birinin ana dallarından biri kırıldı. Kırılan dal park halinde bulunan Ferhat İleri'ye ait 35 KC 6838 plakalı araç ile Murat Hasırcı' ya ait 09 S 8158 plakalı aracın üzerine devrildi. Olayı gören çevre sakinleri itfaiye ve emniyet güçlerine haber verirken, araçlarda kimsenin olmaması ve o sırada yoldan başka araç ile vatandaşın geçmemesi teselli oldu. Olayın ardından cadde trafiğe kapatılırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kırılan dal araçların üzerinden kaldırıldı ve yol trafiğe açıldı. Her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, arabaların kaskosunun bulunmadığı öğrenildi. Bayram tatili tesellisi Olayda hasar gören aracın sahiplerinden Murat Hasırcı, “Sevgi Yolu’na alışverişe girdik ve aracım da park halindeyiz. Sesi duyup geldik ve ağacın arabamızın üzerine düştüğünü gördük. Şansımıza ufak tefek hasarlarla atlattık. Kaskom 2-3 gün önce bitmişti ve bayram nedeniyle yenilemediler” dedi.
Olayın görgü şahitlerinden olan güvenlik görevlisi Murat Bozdoğan ise, “Görev yerimde duruyordum. Ağacın bir hışırtı şeklinde düştüğünü gördüm. Bayram tatili olmasaydı burası daha yoğun olurdu, altından insanlar geçebilirdi. Çok şükür öyle olmadı” ifadelerini kullandı. Olayı gören taksici Aytuğ Sarnıç, “Ben burada taksicilik yapıyorum ve olay sırasında da caddedeydim. Ağacın sesini duydum ve sonra da ağacın dalı yavaş yavaş yere düştü. Caddemizde 100 yıllık çam ağaları devriliyor artık” diye konuştu.

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