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17 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Çalıştığı firmadan çaldığı çeyiz eşyalarını satarken suçüstü yakalandı

Çalıştığı firmadan çaldığı çeyiz eşyalarını satarken suçüstü yakalandı

Jandarmanın zanlıyı hastaneye getirişi

Hastane Jandarma Akalan Gesi Hırsız 

-Zanlının hastaneden çıkışı
-Çalınan eşyalardan detay görüntüler

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa’nın Yunusemre ilçesinde Pazartesi gecesi çalıştığı firmanın deposundan çaldığı çeyiz eşyalarını satmaya çalışan kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Piyasa değeri yaklaşık 30 bin lira olan eşyalar sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Olay dün gece Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Muradiye Jandarma Karakol ekipleri, Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir depodan yapılan ‘İş yerinden hırsızlık’ ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmada jandarma ekipleri, şüpheli şahsı ve kullandığı aracın plakasını tespit etti. Çalışmalarını yoğunlaştıran jandarma ekipleri şüpheliyi Muradiye Mahallesinde eşyaları, satmak için boş bir dükkanın önüne indirirken suçüstü yakaladı. Olayla ilgili olarak Abdullah S.’yi (25) gözaltına alan ekipler, piyasa değeri 30 bin lira olduğu değerlendirilen 100 adet tencere, 270 adet şemsiye, 15 adet süs eşyası, 150 adet stor perde, 60 adet yolluk halı, 15 adet bıçak seti, 10 adet tost makinesi ve 15 adet çaydanlık ele geçirdi. Çalınan eşyalar sahibine teslim edilirken, şüpheli şahıs Abdullah S. Muradiye Jandarma Karakolu’ndaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilmek üzere Manisa Şehir Hastanesi’ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.
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