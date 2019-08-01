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01 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Çalışma nedeniyle suyu kesilen kanaldaki balıklar telef oldu - MARDİN

Çalışma nedeniyle suyu kesilen kanaldaki balıklar telef oldu - MARDİN

- Su kanalından detay - Telef olan balıkların su yüzeyinde görüntüleri - Çocukların balık tutma görüntüleriÇalışma nedeniyle suyu kesilen kanaldaki balıklar telef oldu - Mardin 'in Nusaybin ilçesinde kanalizasyon çalışması nedeniyle sulama kanalına gelen suyun kesilmesi sonucu balıklar telef olduMARDİN (AA) - Mardin 'in Nusaybin ilçesinde kanalizasyon çalışması nedeniyle suyu kesilen sulama kanalındaki balıklar telef oldu.Alınan bilgiye göre, Çatalözü Mahallesi'ndeki alt yapı çalışmaları sırasında tarla sulamada kullanılan kanalda bir günlüğüne su kesintisi yapıldı.Kanalda su seviyesinin düşmesine neden olan kesinti sonucu çok sayıda balık telef oldu.Kanala giren çocuklar, suyun yüzeyine çıkan balıkları elleriyle toplayıp bidonlara doldurdu.Kanalizasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından kanala tekrar su verildiği bildirildi.

Kanalizasyon Çalışması Su Kesintisi Kanalizasyon Sulama Kanalı Balık Tutma 

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