Çalıntı otomobille hırsızlık kamerada

-Şüphelilerin emniyetten çıkışı

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( İSTANBUL )- Çaldıkları otomobille iş yerlerini soyan hırsızlar yakalandı İSTANBUL



- Çaldıkları otomobille Başakşehir ve Güngören’de bulunan iş yerlerinden hırsızlık yapan şahıslar yakalandı. Hırsızlık olaylarına ait görüntüler güvenlik kameralarına yansırken, şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, 20 Temmuz Cumartesi günü Esenyurt'ta park halindeki bir otomobilin çalınması olayı üzerine harekete geçti. Olayın meydana geldiği yerde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şahısların eşkalleri ve kullandıkları çalıntı aracı tespit etti. Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin olayla ilgili incelemeleri neticesinde, şahısların bu aracı kullanarak, 21 Temmuz'da Başakşehir'de, 22 ve 23 Temmuz tarihlerinde ise Güngören'de hırsızlık eylemlerini gerçekleştirdiklerini tespit etti. Şahısların 21 Temmuz'da Başakşehir'deki bir iş yerini soydukları, 22 Temmuz'da Güngören'de bir pizzacıyı soymak istedikleri, 23 Temmuz'da da yine Güngören'de bir tekstil firmasına girerek hırsızlık yaptıkları öğrenildi. Eşkalleri ve kullandıkları araç bilgileri belirlenen şahıslar takibe alındı. Takibe alınan aracın Küçükçekmece Fevzi Çakmak Mahallesinde bulunan bir oto yıkamacıda park halinde olduğunu görüldü.

Bunun üzerine oto yıkamacıda ve çevresinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, hırsızlık şüphelilerinden birinin burada çalıştığını tespit etti. Yerleri belirlenen şüpheliler 19 Eylül Perşembe günü gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Serkan K. (20)'nin 15, Ersin M. (36)'nin ise 8 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi. Öte yandan, oto yıkamacıda yapılan aramada 1 adet ruhsatsız silah ve çok sayıda çalıntı plaka ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şahısları, hırsızlık eylemlerinde çaldıkları beyaz renkli aracı kullandıkları, hırsızlık yaparken tanınmamak için yüzlerini kapattıkları görüldü.



