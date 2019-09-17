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17 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Çalıntı araç parçalanmış halde bulundu

Çalıntı araç parçalanmış halde bulundu

aracın ele geçirilen parçaları

Polis Akalan Ormanlı Harekete Geç Hırsız 

-zanlıların adliyeye çıkarılması
-detaylar
-parçalanmış halde bulunan aracın fotoğrafları

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'te 2 gün önce çalınan bir araç ormanlık alanda parçalanmış halde bulundu. Polis olayla ilgili yaptığı operasyonda 3 kişiyi gözaltına aldı. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Şahitkamil ilçesi Burç Ormanı civarında parçalanmış ve terk halinde çalıntı bir araç bulundu. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, harekete geçerek, operasyon düzenledi.
Operasyonda H.K., A.Ç., E.G. isimli şahıslar ile birlikte çalıntı araca ait parçalar ile birlikte yakalandı. Yakalanan şahısların farklı zamanlarda çalınan iki aracın da failleri olduğu tespit edildi. Şahıslar alınan ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Öte yandan Şehitkamil ilçesi Yaprak Mahallesi Kepkep sokak üzerinde bulunan bir aracın ön camı kırılmak marifetiyle araçtan yapılan hırsızlık olayı ile ilgili polisin yaptığı operasyonda ise H.T. ile A.A. isimli şahıslar gözaltına alındı.
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