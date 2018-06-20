Çalınırken güvenlik kamerasına yansımıştı... 5 gün önce çalınan araç terk edilmiş halde bulundu

--olay yeri ekiplerinin incelenmesi

--araçta parmak izi araması

--detay



( ANTALYA )- Antalya’da 5 gün önce park halindeyken kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalınan araç, terk edilmiş halde bulundu ANTALYA



- Antalya’nın Manavgat ilçesi’nde 5 gün önce park halindeyken kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalınan hafif araç, terk edilmiş halde bulundu. Edinilen bilgiye göre, Manavgat’ın Bahçelievler Mahallesi Antalya Caddesi üzerinde park halindeki Seher A.’ya ait 07 LBM 32 plakalı araç 15 Haziran Cuma gecesi saat 02.30 sıralarında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalınmış, hırsızlık anı işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniyesi saniyesine kaydedilmişti. Bir vatandaşın çalıntı araç haberlerini izledikten sonra çalınan aracın 3-4 gündür Sorgun Mahallesi’nde otogarın arkasında park halinde olduğunu söylemesi güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri araçta ve çevresinde gerekli incelemelerini yaptıktan sonra aracı sahibine teslim etti. (AK-SÇ)

