Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Çalındı zannettiği aracını su kanalında buldu

Çalındı zannettiği aracını su kanalında buldu

Araçtan detay

Polis Bild Su Kanalı 

-olay yerinden detay
-araç sahibi ve ailesinden detay
-araç sahibi ile röp

( KARABÜK - ÖZEL) KARABÜK

- Karabük’te bir vatandaş çalındığını düşündüğü aracını su kanalına düşmüş bir halde buldu. Edinilen bilgiye göre, Kapullu Küpler Mahallesinde bulunan 918. Sokakta İlhan Aydoğan isimli vatandaş eşini ve çocuklarını almak üzere annesinin evinin önüne park ettiği aracının geri geldiğinde olmadığının farkına vardı. Aracının çalındığını zanneden Aydoğan, aracını su kanalına düşmüş bir halde buldu. Aydoğan durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çalışma başlattı. Aracının su kanalına kendiliğinden düşmediğini ve şüphelendiği kişiler olduğunu belirten Aydoğan, “Araba viteste idi, el frenini de çektim. El Frenini yarıya indirmişler. Vitesten çıkarmışlar arabayı. 10 dakika yukarı çıktım. Çocuklarımı alıp evime gidecektim. Geldim araba yok. Aşağı indim arabayı burada buldum” dedi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından araç su kanalından çıkarıldı.
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı