Çalık: 'Hem ordumuz hem de ÖSO birliklerinin Afrin'de destan yazdıklarına şahitlik ettik' - ERZİNCAN
Çalık: "Hem ordumuz hem de ÖSO birliklerinin Afrin'de destan yazdıklarına şahitlik ettik" - ERZİNCAN - Toplantı yapılan salondan ve katılımcılardan detay görüntüler - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık'ın salona gelişi - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık'ın konuşması"Ordumuz ve ÖSO Afrin'de destan yazdı" - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık: - "Hem ordumuz hem de ÖSO birliklerinin Afrin'de destan yazdıklarına şahitlik ettik. Türkiye Afrin'de büyük, güçlü devlet olduğunu tüm dünyaya bir kez daha gösterdi"ERZİNCAN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin "Hem ordumuz hem de ÖSO birliklerinin Afrin'de destan yazdıklarına şahitlik ettik. Türkiye Afrin'de büyük, güçlü devlet olduğunu tüm dünyaya bir kez daha gösterdi." dedi. Öznur Çalık, kentteki bir otelde düzenlenen "Sosyal Politikalarda Gönül Adımları Erzincan 'ı Dinliyoruz" programında yaptığı konuşmada, 16 yıl önce milletin gönlünün kapısını çaldıklarında kapıların sonuna kadar açıldığını söyledi.
Milletin AK Parti'yi gönlünden hiç çıkarmadığını belirten Çalık, "Milletimizin gönlündeki yerimizi pekiştirmek adına bir adım daha atıyoruz. Gönül adımlarını siz gönül adamlarıyla yapmak üzere Erzincan ’dayız." ifadesini kullandı.21 Mart Nevruz Bayramı'na da işaret eden Çalık, "Nevruz Bayramı baharın ilk ışıkları ve ilk çiçekleridir ve inşallah ülkemizin her yeri bayram ve bahar havasında olacak." dedi. Çalık, Nevruz Bayramı'nın, terörün olmadığı kardeşçe bir yaşamın devam ettiği bir Türkiye'ye vesile olmasını da diledi.21 Mart'ın aynı zamanda Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü olduğunun altına çizen Çalık, sözlerini şöyle sürdürdü:"21 kromozomun 3 adet olmasını simgelemesi sebebiyle her yılın üçüncü ayının 21. günü Down Sendromu Günü olarak kutlanıyor. Melek kalplerinde büyüttükleri sevgi dolu dünyalarıyla bizlere sevmenin, sevilmenin ne kadar anlamlı ve güzel bir şey olduğunu hatırlatan, gülen gözleri tebessümleriyle hayatımıza neşe katan down sendromlu evlatlarımızın bu güzel ve özel gününü el kalbi duygularımla bir kez daha tebrik ediyorum. Toplumumuzun bu konudaki farkındalığı artırılmalı." - Zeytin Dalı HarekatıÖznur Çalık, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin kutlandığı gün Zeytin Dalı Harekatı'nda da Afrin'in kontrol altına alındığına işaret ederek, şunları kaydetti:"Afrin'deki zafer çok büyük dualarla gönderdiğimiz askerlerimizin zaferiydi. Zeytin Dalı Harekatı'nda yoğun süreç yaşandı. Harekatta adeta iğne ile kuyu kazmak, saman içinde iğne aramak kadar zor bir süreç yaşadık ve bu süreci Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürüttük ve binlerce kez şükürler olsun ki Rabbimiz zaferi nasip etti."Çalık, harekatla Afrin'deki insanların hürriyetine kavuşturulup sağlıklı ortamda hayatına devam etmesinin sağlandığını ifade ederek, "Hem ordumuz hem de Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birliklerinin Afrin'de destan yazdıklarına şahitlik ettik. Türkiye Afrin'de büyük, güçlü devlet olduğunu tüm dünyaya bir kez daha gösterdi. 'Afrin'e neden giriyorsunuz?', 'Harekatı kısa tutun' diyenlere inat Afrin'i terör örgütlerinden temizleyene kadar operasyon yapmaya devam edeceğiz dedik. Binlerce kez şükürler olsun Afrin'den zafer ile döndük. Ve Türk Bayrağımız, sancağımız Afrin'de dalgalandı." diye konuştu. Programa, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve partililer katıldı.