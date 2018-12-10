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10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Çaldığı otomobil ile 10 kilometre boyunca polisten kaçtı

Çaldığı otomobil ile 10 kilometre boyunca polisten kaçtı

Arabayı kaçıran hırsızın polis otosunda görüntüsü

Polis Akalan Hırsız Polis Ekipleri Dur İhtarı 

-Arabanın görüntüsü
-Olay yerindeki polislerden genel görüntüler

( ADANA ) ADANA

- Adana’da bir kişi çaldığı otomobil ile polis ekiplerinden kaçmaya başladı, 10 kilometrelik kovalamaca sonucunda kaçan şahıs kıskıvrak yakalandı. Alınan bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi 01 VV 444 plakalı otomobil üzerinde anahtarı olduğunu fark etmesi üzerine, arabayı çaldı. Sahibi ise durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri aracı fark etmesi üzerine ‘dur’ ihtarında bulundu. Polisin dur ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı.
Yaklaşık 10 kilometre boyunca polislerden kaçan sürücü, Seyhan İlçesi Obalar Caddesi üzerinde kıskıvrak yakalandı. Şahıs sorgulanmak üzere Denizli Polis Merkezi’ne götürüldü.
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