Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Çakmaz gazı okul bahçesinde ölüm getirdi

Çakmaz gazı okul bahçesinde ölüm getirdi

- Şahıstan detay

Güvenlik Görevlisi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Okul Bahçesi Çakmak Gazı 

-- Çakmak gazından detay
-- Cenazenin kaldırılışı
-- Şahsın fotoğrafı

( SİVAS )- Sivas'ta okulun bahçesinde çakmak gazı çektiği iddia edilen şahıs ölü bulundu SİVAS

- Sivas'ta okulun bahçesinde çakmak gazı çektiği iddia edilen şahıs ölü bulundu. Olay saat 11.00 sıralarında Emek Mahallesi'nde bulunan Gazi Anadolu Lisesi'nin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Üniversite TOKİ'de bulunan bir manavda işçi olarak çalışan Birkan Yanmaz (23) dün akşam okulun bahçesine girerek çakmak gazı çekti. Sabah okula gelen okulun güvenlik görevlisi okulun bahçesindeki ağaçlık alanda bir şahsın hareketsiz bir şekilde yattığını gördü ve durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirledi. Yapılan incelemede şahsın çakmak gazı çektiği tespit edildi. Olay yerinde polis ekiplerinin yaptıkları incelemenin ardından şahsın cenazesi otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (UY-
İlgili Foto Galeriler
Cinnet getiren güvenlik görevlisi katliam yaptıCinnet getiren güvenlik görevlisi katliam yaptı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı