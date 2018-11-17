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17 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
'Çakallarla Dans 5' ekibinden İzmir’e gala çıkarması

'Çakallarla Dans 5' ekibinden İzmir’e gala çıkarması

Oyuncular ve yönetmen, senarist röportaj

İngiltere Çekim Yansıma Sinema Salonu Çakal 

-Oyuncuların seyirci ile buluşması
-Selfie çekilmeleri
-Sinema salonunda film izleme

( İZMİR ) "Çakallarla Dans 5" ekibinden İzmir’e gala çıkarması İZMİR

- İddialı oyuncu kadrosuyla vizyona giren ve yönetmenliğini Murat Şeker’in üstlendiği 'Çakallarla Dans 5' filminin İzmir galası sinemaseverlerin yoğun ilgisiyle yapıldı. İzmir Agora Alışveriş Merkezi’nde Dev Ajans organizasyonuyla gerçekleşen görkemli galaya; filmin yönetmeni Murat Şeker, senarist Ali Tanrıverdi, oyuncular Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Uraz Kaygılaroğlu, Şebnem Dönmez, Hande Katipoğlu ve Naz Çağla Irmak katıldı.
Yoğun ilgiyle karşılanan film ekibi, gösterim öncesi seyirciyle buluştu. Söyleşinin bitiminde sinemaseverle birlikte özçekim yapan ekip, ardından sinema salonuna geçerek seyirci ile birlikte filmi izledi. Film gösterimi öncesi gazetecilerle bir araya gelen Çakallarla Dans ekibi, İzmir’in enerjisini çok sevdiklerini söyledi.

“Bu filmin devamı gelir” İzmir’deki bütün filmlerinde iyi bir gişe yakaladıklarını ifade eden Yönetmen Murat Şeker, Çakallarla Dansın 6.’sının imkanlar elverir ise İzmir’de de çekebileceklerini söyledi.

Senarist Ali Tanrıverdi de filmin ilk çekmeyi düşündükleri anları hatırlatarak, “İlk başladığımızda böyle bir etki oluşturacağını düşünmemiştim ama sette tahmin etmiştik. ‘Bu filmin devamı gelir’ görüşüne hep birlikte varmıştık. İzleyicilerimiz teveccüh gösterdiği sürece devam ederiz diye düşünüyorum” dedi.
Oyuncular Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Uraz Kaygılaroğlu, Şebnem Dönmez, Hande Katipoğlu ve Naz Çağla Irmak da İzmir’i ve İzmir’in enerjisini çok sevdiklerini belirterek, gişede de bunun yansımalarını aldıklarını ifade etti.
Fenerbahçe’den çiçek takdimi Fenerbahçe’ye sevgisi bilinen, Fenerbahçe ile birlikte Kurtuluş Savaşı’nı konu alan konu alan bir film çekecek olan Yönetmen Murat Şeker’e, İzmir Fenerbahçeliler Derneği eski Başkanı Aykut Oktar da çiçek takdim etti. Şeker, sarı-lacivertlilerin Kurtuluş Savaşı sırasında Kuvayı Milliye'ye desteklerini ve General Harrington Kupası'nda İngiltere'yi yenmesini konu alan filmin çekimlerinin 2019’un ikinci yarısında başlayacağını, 2020’de de vizyona gireceğini söyledi.

Filmin konusu Çakallarla Dans 5, şartı tahliye ile salınan çakallar grubunun yasağı delip atıldıkları maceraları konu ediyor. Hakim karşısına geçen çakallar grubu birbirlerine 100 metre uzak kalma şartıyla tahliye olur. Fakat bu durum ekip için hiç de kolay değildir. Bu sırada Kayınço Gökhan’ın hayatı aldığı haberle bambaşka bir hal alır. Gökhan, yıllar önce yaşadığı tek gecelik bir ilişkiden çocuğu olduğunu öğrenir. Üstelik kızı Leyla, zengin ve züppe bir çocuk olan Sinan ile birliktedir. Gökhan henüz bir kızı olduğuna alışamamışken bir de Sinan’ı öğrenince deliye döner. Böyle bir çocuğun kızı ile olmasını gururuna yediremeyen Gökhan Sinan’la Leyla’yı ayırmaya karar verir. Bunu tek başına yapamayacağını anlayan Gökhan çakallar grubundan yardım ister. Yasağı delip bir araya gelen ekip Kayınço’nun kızını kurtarmak için eğlenceli bir maceraya atılır.
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