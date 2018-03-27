Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Çadırkent önünde yankesicilik kameraya yakalandı

Çadırkent önünde yankesicilik kameraya yakalandı

Hırsızlık anı

A Haber Jandarma Çadırkent Akalan Güvenlik Kamerası 

-Şüphelilerin adliyeye sevki

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki çadırkent önünde yankesicilik yapan yabancı uyruklu 3 kişi önce güvenlik kamerasına, sonda da jandarmaya yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde Suriyelilerin barındığı Süleymanşah Konaklama Tesisleri önünde yankesicilik yapan 3 kişi güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edildi. Çadırkent önünde bekleyen Suriye uyruklu A.E., minibüsü durdurup binmeye çalıştı. Arkasından yaklaşan İ.Ş., Ş.N. ve A.B. de minibüse binme bahanesiyle şahsın cebindeki 800 lirayı aldı. Otomobile binen şahıslar olay yerinden uzaklaşırken cebindeki parasının olmadığını fark eden A.E. ise yoldan geri dönerek durumu jandarmaya haber verdi. Olay yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri, zanlıları kıskıvrak yakaladı. Zanlıların kaldığı evde arama yapan ekipler, 50 gram esrar maddesi, bir adet tabanca ile tabancaya ait mermiler ele geçirdi. Karakoldaki işlemleri tamamlanan zanlıları, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı