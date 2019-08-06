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06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Caddede yürüyen gencin kafasına aydınlatma direği devrildi

Caddede yürüyen gencin kafasına aydınlatma direği devrildi

Yaralı gencin ambulansa konulmasından görüntü

Elektrik Akımı Güvenlik Önlemi Dağıtım Şirketi Elektrik Dağıtım Şirketi Aydınlatma Direği 

-Ambulansın ayrılması
-Polislerin vatandaşların direğe dokunmamaları konusunda uyarması
-Direkten farklı planlarda görüntü
-Görevlilerin direğin bağlantılarını söküp kaldırması
-Kablolardan detay

( DENİZLİ )- Yanından geçtiği demir aydınlatma direği üstüne düştü DENİZLİ

- Denizli’de yaşanan ve akıllara durgunluk veren olayda caddede yürüyen bir gencin üstüne demir aydınlatma direği düştü. Kafasından yaralanan genç hastaneye kaldırılırken, polis elektrik bağlantısı olan direğe vatandaşların yaklaşmaması için güvenlik önlemi aldı. Edinilen bilgilere göre, olay Merkezefendi ilçesi Bayramyeri Meydanı’nda meydana geldi. Caddede yürüyen Mehmet Emin Bülbül’ün üstüne bir anda yanından geçtiği demir aydınlatma direği düştü. Üstündeki direkle yere yığılan Bülbül’e ilk müdahaleyi çevredekiler yaparak 112 Acil servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplere Bülbül’e ilk müdahaleyi yaparak Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Olayın ardından bölgeye gelen polis ekipleri devrilmesine rağmen elektrik akımı olan direğe vatandaşların yaklaşmaması ve bir başka olumsuzluğun yaşanmaması için uzun süre uğraş verdi. Ardından bölgeye gelen belediye ve elektrik dağıtım şirketi direğin elektrik bağlantısını keserek caddeden kaldırdı.
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