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08 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Cadde ortasında tartıştığı kayınbiraderlerini bıçakladı

Cadde ortasında tartıştığı kayınbiraderlerini bıçakladı

Kalabalıktan görüntü

Kayınbirader Film Gibi Harekete Geç Polis Ekipleri Sağlıkçı 

-Yaralı kardeşlerden görüntü
-Vatandaşların tampon yapması
-Eşinin başından ayrılmayan kadından görüntü (Mavi kot montlu)
-Şahsıların nabızlarına bakan sağlıkçı
-112 ekiplerinin müdahalesi
-Meraklı vatandaşlardan görüntü
-Yaralıların sedye ile ambulansa taşınması
-Bebeği ile eşini bekleyen kadından görüntü
-Yaralı şahsın sedyeye konulması ve taşınması
-Kadının kucağında bebeği ile eşinin peşinden gitmesi
-Yaralının ambulansa konulması
-Kadın ile röp
-Ambulans ve polis otosundan görüntü

( KARABÜK )- Yaralı vaziyette ambulans bekleyen 2 kardeşi vatandaşlar film izler gibi izledi KARABÜK

- Karabük’te bir kişi cadde ortasında tartıştığı 2 kayınbiraderini bıçakladı. Kayınçolarını bıçaklayarak kaçan şahıs polis ekiplerince yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Kemal Güneş Caddesi üzerinde Şaban K. (26) ve kardeşi Ferhat K. (23) karşılaştıkları enişteleri Ali Ş. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ali Ş. yanında taşıdığı bıçakla Şaban K. ve Ferhat K.’yı bıçaklayarak kaçtı. Kanlar içinde kalan her iki kardeşe çevredeki vatandaşlar tampon yaparken, yaralanan şahıslardan birinin eşi ise kucağında bebeği ile eşinin başından ayrılmayarak gözyaşları döktü. Yaralı kardeşler cadde üzerindeki taşa oturarak ambulans beklerken, meraklı vatandaşlar ise yaşananları film gibi izledi. Bu sırada olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşları uzaklaştırırken, yaralı kardeşler 112 ambulansları ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Ferhat K.’nın durumunun ciddi olduğu ve ameliyata alındığı öğrenildi.Kıskıvrak yakalandıÖte yandan bıçaklanarak yaralanan abi kardeş kendilerini bıçaklayanın enişteleri Ali Ş. olduğu bilgisini vermesi üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan şahsı suç aleti bıçak ile birlikte kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere emniyete getirilen Ali Ş., namus meselesinden dolayı kayınçolarını bıçakladığını itiraf ettiği öğrenildi.Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.
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