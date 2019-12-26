Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Buzağı kayıplarını önleme projesi - ARDAHAN

Buzağı kayıplarını önleme projesi - ARDAHAN

- Buzağı ölümlerinin önlenmesi amacıyla protokol imzalandı - Aşılama çalışmalarından görüntüler - Ardahan Valisi Mustafa Masatlı'nın ilgililerle birlikte çalışmaya katılması - Vali Mustafa Masatlı'nın konuşması - Hayvan Üreticisinin konuşması Ardahan 'da buzağı ölümlerinin önlenmesi amacıyla protokol imzalandıARDAHAN (AA) - Ardahan Valiliği, Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanlığı ile Ardahan Ziraat Odası arasında buzağı ölümleri ve hayvan hastalıklarıyla mücadele kapsamında protokol imzalandı.Valilikteki imza törenine, Vali Mustafa Masatlı'nın yanı sıra Ardahan Ziraat Odası Başkanı Latifşah Sural, Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yunus Baydar, Tarım ve Orman İl Müdürü Turgay Şişman ile diğer ilgililer katıldı.
Masatlı, burada yaptığı konuşmada, söz konusu protokol ile bölgedeki buzağı ölümlerinin minimize etmeyi amaçladıklarını söyledi.

Konunu önemli olduğunu ve destek verenlere teşekkür eden Masatlı, şunları kaydetti:"İl Özel İdaremizce 250 bin, Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliğince 130 bin, Ziraat Odasınca da 20 bin lira olmak üzere toplam 400 bin liralık bütçe ile bölgedeki gebe büyükbaş hayvanlara ücretsiz olarak bakteriyel ve viral kaynaklı hastalıklarla mücadele aşısı yapılacak. Bu noktada önemli gelişmeler sağladık. Bundan sonraki aşamada buzağı kayıplarını en aza indirmek için aşı çalışması yapacağız. Bu kapsamda vatandaşlarımızın ahırlarına kadar giderek gebe büyükbaş hayvanlara aşı yapılacak. Bu aşılarla 30 bin buzağı ölümünün önüne geçmeyi hedefliyoruz."

Hastalık İmza Töreni Büyükbaş Hayvanlar Büyükbaş Hayvan Hayvan 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı