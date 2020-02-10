Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Buz tutan yolda kayan otomobil inşaat çukuruna uçtu

Buz tutan yolda kayan otomobil inşaat çukuruna uçtu

ÇUKURA UÇAN OTOMOBİL

İnşaat Çukuru Güvenlik Önlemi Kaygan Zemin Direksiyon Trol 

-BELEDİYE EKİPLERİ TUZLAMA ÇALIŞMASI
-VATANDAŞLARIN KONUŞMASI

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde buzlanma nedeniyle kaygan zeminde kontrolden çıkan otomobil, inşaat çukuruna uçtu. Edinilen bilgiye göre, Camiatik Mahallesi Kazdağı Yokuşu Sokak’ta yokuş aşağı seyreden bir otomobil, buzlanma nedeniyle kaygan zeminde kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil inşaat çukuruna uçtu. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, kaza yapan otomobil çekici vasıtasıyla kurtarıldı. Öte yandan olay yerinde toplanan mahalle sakinleri, tehlike saçan yolda güvenlik önlemi alınmasını istedi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Van Gölü Kıyısına Terk Edilen Düzensiz Göçmenler Donma Tehlikesi GeçirdiVan Gölü Kıyısına Terk Edilen Düzensiz Göçmenler Donma Tehlikesi Geçirdi
Aile Boyu İhale Şebekesine Rekor TutuklamaAile Boyu İhale Şebekesine Rekor Tutuklama
Sabiha Gökçende Uçak Pisten Çıktı!Sabiha Gökçende Uçak Pisten Çıktı!
Minibüsün Üstüne Çığ DüştüMinibüsün Üstüne Çığ Düştü
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı