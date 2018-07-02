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02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- Büyükşehir tatil kampları için 3 ayrı grup yola çıktı

- Büyükşehir tatil kampları için 3 ayrı grup yola çıktı

-Otobüslerden görüntü

Şehit Yakınları Eğitim Yılı 5 Yıldızlı Otel Karne Hediyesi Sinema Salonu 

--Öğrenci ve ailelerin vedalaşması
--Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin öğrencilere yönelik tatil aktivitelerinden oluşan 3 ayrı kafile kamp kurmak için yola çıktı Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, Akçay, Akçakoca ve Kesikköprü’de bulunan tatil kampları okulların tatile girmesiyle birlikte kapılarını öğrencilere açtı. Öğrencilerin dışında yaşlılar ve engellileri de ağırlayan Büyükşehir Belediyesi’nin tatil kampları için 3 ayrı kafile Ankara’dan yola çıktı. Gençlik Parkı’ndan otobüslerle hareket eden öğrencilerin yer aldığı ilk kafile, bir hafta sürecek olan tatillerine aileleri tarafından uğurlandı. 5 yıldızlı otel konforunda kamplar Okulların kapanmasını dört gözle bekleyen öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi’nin her şey dahil 5 yıldızlı otel konforundaki kamplarında keyifli, güvenli ve sağlıklı bir ortamda tatillerini geçiriyor. Büyükşehir Belediyesi'nin karne hediyesi olarak sağladığı tatil imkanından yararlanan öğrencilerden ilk olarak 250 başarılı öğrenci Akçay Tatil Kampı’na hareket öncesi heyecanlıydı. Yola çıkan ikinci grupta şehit yakınları ile gaziler yer alırken, 130 kişilik grup Akçakoca Tatil Kampı’nda güzel bir hafta geçirmek üzere uğurlandı. Üçüncü kafilede ise takdir ve teşekkür alarak başarılı bir eğitim yılını geride bırakan 200 öğrenci de Kesikköprü Tatil Kampı için yola çıktı. Hem eğlence hem dinlence Tatilcilerin eğlenmeleri ve dinlenmeleri için her türlü ayrıntının düşünüldüğü Akçay, Akçakoca ve Kesikköprü Tatil Kamplarında birbirinden renkli aktiviteler de yer alırken, öğrenciler güne sabah sporu ile başlıyor. Altınoluk Akçay Tatil Kampı'nda, Çanakkale Gelibolu’daki şehitliklere, Edremit, Ayvalık ve Asos’a (Behramkale) ziyaretler ve gezi programları yapılırken, yüzme ve eğlenceli spor faaliyetleri de bulunuyor. Akşamları ateş başında eğlenceler, amfi tiyatroda animasyon gösterileri de tatile renk katıyor. Akçakoca Tatil Kampı'nda da futbol ve basketbol sahalarından havuz ve deniz sporlarına kadar birçok etkinlik ile unutulmaz bir tatil fırsatı sunuluyor. Kesikköprü Tatil Kampı'nda ise Baraj Gölü'nün kıyısında eğlenceli vakit geçiren öğrenciler bunların yanında langırt, masa tenisi ve bilardo oynarken, sinema salonu, bilgisayar odası, kafeterya ve mescit hizmetlerinden de yararlanıyor. (HMZ-
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