Büyükşehir kız çocuklarını unutmadı

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( ANKARA )- Ankara Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde “11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü” kapsamında etkinlik düzenlendi ANKARA



- Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Uçan Süpürge Vakfı işbirliğinde “11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü” dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Gençlik Parkı Tiyatro Salonu'nda düzenlenen şenlikte konserler, film gösterileri, oyun ve çalışma atölyeleri yer aldı. Mamak, Pursaklar ve Sincan’dan ücretsiz otobüs kaldıran Büyükşehir Belediyesi, kız çocukları ve ailelerini düzenlediği etkinlikte buluşturdu. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Aslı Kuzulu, Büyükşehir Belediyesi olarak toplumların geleceği ve gelişimi açısından kız çocuklarının eğitimine büyük önem verdiklerini söyledi.



Kız çocuklarının eğitimden ekonomiye, sosyal hayattan iş yaşamına kadar birçok alanda yaşadığı fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmaya yönelik projeleri desteklemeyi sürdüreceklerini belirten Kuzulu, kız çocuklarının okullaştırılması projesini yürüttüklerini de vurgulayarak şöyle konuştu: “Şu ana kadar 200'den fazla kız çocuğumuzu erken yaşta ve zorla evlilikle mücadele kapsamında eğitim sistemine dahil ettik. Önümüzdeki 2 hafta boyunca da 100 kızımızı okula yazdıracağız. Açık liseye devam eden 600'den fazla kızımıza da kurs desteği veriyoruz. Birlikte çalışarak sahici ve kalıcı olumlu değişimler yaratabiliriz. Unutmayalım ki kız çocuklarının eğitimine ve esenliklerine yatırım yaptığımızda yalnızca onların geleceğine değil aynı zamanda insanlığın da geleceğine yatırım yapmış oluruz.” 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nün Birleşmiş Milletler tarafından kız çocuklarının cinsiyetlerinden ötürü maruz kaldığı eşitsizliğe karşı farkındalığı artırmak amacıyla ilan edildiğini hatırlatan Uçan Süpürge Vakfı kurucularından Nuray Türkmen ise, “Gençlik Parkı'nın kapılarını bizlere açan Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'a teşekkür ederiz” dedi.

Çocuklar yeteneklerini sergiledi Filmler izleyen ve etkinlik atölyeleriyle yeteneklerini sergileyen minikler, drama, ritim, yoga, mühendislik, hulahop, maske boyama, felsefe, ev yapımı arabalarla yarış, marshmallow challenge, resim ve yüz boyama çalışmalarına da katıldı.

Oyunlar oynayarak hem eğlenen hem de öğrenen çocukların gösterileri ise aileleri tarafından büyük beğeni ile izlendi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası’nın çaldığı şarkılara hep birlikte eşlik eden yüzlerce çocuk unutulmaz bir gün yaşadı.

