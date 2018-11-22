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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Büyükşehir’den miniklere “sıfır atık” dersi

Büyükşehir’den miniklere “sıfır atık” dersi

Minik öğrencilerden detay

Çevre Temizliği Geri Dönüşüm Kullar Öğrenciler Birinci Sınıf 

-Uzmanlardan detaylar
-Çocuklarla röp
-Geri dönüşüm kutularından detaylar

( ANKARA )- Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde çöp kovası devrinin sona ermesiyle başlayan sıfır atık seferberliği Başkent’teki okullara da yaygınlaştırılıyor- Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı uzmanları, Polatlı İnönü İlkokulu’nda öğrencilere geri dönüşümün önemini anlattı- Büyükşehir Belediyesi, sınıflara kağıt geri dönüşüm kutuları yerleştirdi ANKARA

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan “Sıfır Atık Projesi”ne destek vererek tüm birimlerde geri atık dönüşüm üniteleri kuran Ankara Büyükşehir Belediyesi şimdi de Başkent’teki okullarda öğrencilere bu projeyi tanıtıyor. “Sıfır Atık” sloganıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan proje ile çöp kovalarının tamamını kaldıran Büyükşehir Belediyesi, personelinden sonra öğrencilere de geri dönüşümün önemi hakkında ders veriyor. Atık eğitimi “Ağaç yaşken eğilir” atasözünden yola çıkan, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent estetiği Daire Başkanlığı uzmanları, Polatlı İnönü İlkokulu’nda miniklere projenin detaylarını uygulamalı olarak anlattı. Sınıflara kâğıt geri dönüşüm kutuları hediye eden Büyükşehir Belediyesi, ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin çevre temizliği ve geri dönüşüm konusunda bilinçlenmelerini de sağladı. Atık eğitimine katılan Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanı Ali Osman Kesikbaş, küçük yaşta bilinçlenen çocukların ileri yaşlarda bu davranış kültürünü yaygınlaştıracağını hatta büyüklerine de örnek olacağına inandıklarını söyledi.

Kağıtları israf etmeyin Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü eğitmeni Firdevs Kılıç, Belediyenin kent temizliğinde hangi işleri yaptığını çocuklara video eşliğinde anlatırken, Büyükşehir Belediyesi Atık Koordinasyon Şube Müdürü Duygu Soytürk de öğrencilere önemli bilgilendirmeler yaptı: “Ağaçlar hem çevreyi güzelleştiriyor hem de havamızı temizliyor. Şehirlerimizin akciğerleri olan ağaçları korumamız gerekiyor. Bol bol fidan dikmemiz gerekiyor ancak bunun yanında yapabileceğimiz önemli bir şey daha var. Kâğıt israfından kaçınmamız gerekiyor. Biliyorsunuz kâğıtlar ağaçlardan elde ediliyor. Eğer sınıflarınızda, evlerinizde çıkan atık kâğıtları çöpe atmak yerine geri dönüşüm kutularına atarsanız o kâğıtlar yeniden işlenerek temiz kağıt haline getirilir böylece bir çok ağacın kesilmesini de engel olmuş olursunuz.” Büyükşehir Belediyesi eğitim sonrası çocuklara rüzgârgülü ve boyama kitapları da hediye etti.
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