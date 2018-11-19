Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş’tan kandil helvası

-Aktaş'ın helva dağıtımından detaylar

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( BURSA ) BURSA



- Alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed’in dünyaya gelişinin yıldönümü olan Mevlit Kandili’nde Bursalılar camilere akın ederken, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da kandil coşkusunu Yavuzselim Mahallesi’ndeki Aziziye Camii’nde vatandaşlarla birlikte yaşadı. Başkan Aktaş, kandil programının ardından vatandaşlara helva ikram etti. Bursalılar Mevlit Kandili nedeniyle Ulu Cami, Emirsultan, Yeşil, Yıldırım Beyazıt başta olmak üzere kentteki selatin camilerine adeta akın etti. Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed’in dünyaya gelişinin yıldönümü tüm yurtta ve İslam aleminde olduğu gibi Bursa’da da birlik, beraberlik, coşku ve heyecan içinde kutlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da bu kutlu geceyi Yıldırım Yavuzselim Mahallesi’ndeki Aziziye Camii’nde vatandaşlarla birlikte geçirdi. Başkan Aktaş, mevlit programının ardından cami dışında sohbet edip, kandillerini kutladığı vatandaşlara helva ikram etti. Her mevlit kandilinde olduğu gibi bu kandilde de Bursa’da büyük bir coşkunun hakim olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Tüm hemşerimizin kandilini tebrik ediyorum. Kandiller, birliğin, beraberliğin, dayanışmanın ve kaynaşmanın pekiştiği akşamlar. Bu güzellikleri bazen Regaip kandilinde, bazen Miraç kandilinde, bazen Kadir gecelerinde yaşıyoruz. Bugün de peygamber efendimizin doğum günü olan Mevlit Kandilinde bir araya geldik. Mevlit Kandilimizin bundan sonra şehrimizin ve ülkemizin daha güzel günlerine vesile olmasını diliyorum” dedi.

Başkan Aktaş, daha sonra mahalle halkıyla sohbet edip, sorunlarını dinledi.

