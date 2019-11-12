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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Büyükelçi Neziroğlu TİKA'nın desteklediği Hartum Ebe Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti - HARTUM

Büyükelçi Neziroğlu TİKA'nın desteklediği Hartum Ebe Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti - HARTUM

- Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu'nun TİKA Hartum Ebe Eğitim Merkezi'ni ziyaret etmesi - Büyükelçi Neziroğlu'nun Hartum Ebe Eğitim merkezindeki öğretmenler ve öğrencilerin taleplerini dinlemesi - Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu ile röportaj - Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu merkezden ayırlmasıHARTUM (AA) - Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından desteklenen TİKA Hartum Ebe Eğitim Merkezi'ni ziyaret ederek, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.Neziroğlu, Başkent Hartum 'un Umdurman kentinde 400 öğrencinin eğitim gördüğü merkezdeki öğretmenler ve öğrencilerin taleplerini dinledi.Yetkililerden bilgi alan İrfan Neziroğlu, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Sudan'da başta sağlık olmak üzere farklı alanlardaki projelerinden bahsetti.Büyükelçi Neziroğlu, Türkiye bursları hakkında da bilgi verdi.AA muhabirine açıklama yapan Neziroğlu, "Sudanla her alanda olduğu gibi sağlık alanında da ciddi projelerimiz var. Bunlardan en önemlisi, Niyala'daki Sudan Türkiye Eğitim Araştırma Hastanesi. Sudan'ın en güçlü hastanelerinden. Öyle ki civar ülkelerden, Çad'dan, Libya'dan bile hasta kabul ediyor." dedi.

Hastane Muhabir Öğretmenler Öğretmen Öğrenciler 

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